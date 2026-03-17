Gabriel Sara'dan Liverpool maçı öncesi açıklamalar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te Anfield'da İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray, rövanşta müsabakayı kazanır ya da berabere kalırsa adını çeyrek finale yazdıracak.

Liverpool 1 farkla yenerse mücadele uzatmalara gidecek.

Ev sahibi ekibin 2 ve üstü farkla sahadan galip ayrılması durumunda ise sarı-kırmızılılar, Avrupa'ya veda edecek.

"ONLARA KARŞI KAZANMALIYIZ"

Bu kritik müsabaka öncesinde Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, önemli açıklamalarda bulundu.

Sara, sözlerine şöyle başladı:

Buraya gelirken çok basit odağımız var, onlara karşı kazanmalıyız. Bir avantajımız var ama ayağımız yere basacak. Yarınki maça odaklanacağız ve umarım iyi bir sonuç alacağız.

"NEREDE OLURSA OLSUN OYNAMAKTAN MUTLUYUM"

Sara, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Oynamayı seviyorum. Hangi pozisyona koyarsa koysun hoca ben oynarım, mutlu olurum. Bazen Torreira'ya yakın olmayı seviyorum, topa daha çok dokunmak için. 10 numara oynarken de gol atabileceğim için mutluyum. Nerede olursa olsun oynamaktan mutluyum.