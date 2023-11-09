Galatasaray golü buldu, VAR iptal etti!

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Alianz Arena'da Alman temsilcisi Bayern Münih'e konuk oldu.
Üç gole sahne olan karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Bayern Münih oldu.
Müsabakanın ikinci yarısında ise çok konuşulan bir pozisyon yaşandı.
Galatasaray'ın, Bayern Münih deplasmanında attığı bir gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Gol geçersiz sayıldı
Maçın 62. dakikasında Angelino'nun uzun pasıyla ceza sahası sol tarafında savunma arkasına sarkan Icardi kafayla topu içeri çevirdi.
Penaltı noktasındaki Torreira plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi. Ancak Icardi'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)
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