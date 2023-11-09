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Şampiyonlar Ligi



Galatasaray golü buldu, VAR iptal etti!

Galatasaray golü buldu, VAR iptal etti! Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lucas Torreira'nın golüyle 62. dakikada öne geçti ancak bu gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.