Galatasaray hadsiz açıklamalar yapan Kamil Grabara'yı UEFA'ya şikayet etti Galatasaray'ın stadına 'bok çukuru' diyerek büyük tepki çeken Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, yönetim tarafından UEFA'ya şikayet edildi.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rakip kaleci Kamil Grabara'nın yaptığı paylaşım için harekete geçti.

Kulüp yönetimi, Grabara'nın Instagram yaptığı paylaşımda kullandığı "bok çukuru" ifadesi sebebiyle UEFA'ya şikayette bulundu.

Eşi ölüm tehdidi alıyor

Öte yandan futbolcunun eşi Dominika Grabara, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Dün gece 300'den fazla ölüm tehdidi aldım. Bu normal değil. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz.

Ne olmuştu?

Grabara, Galatasaray maçından önce taraftar için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum." şeklinde cevap vermişti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamanın ardından 24 yaşındaki kaleciye maç içinde ve sırasında ıslıklarla büyük tepki gösterdi.

Polonyalı kaleci karşılaşmanın ardından, "O b.k çukurunda 3 puanı hak ettik ama hayat bu! Devam edeceğiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kamil Grabara daha sonra, "O bok çukurunda 3 puanı hak ettik." açıklamasını "O boktan maçta" olarak değiştirdi.