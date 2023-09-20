Galatasaray taraftarından Kamil Grabara'ya tepki Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray taraftarı hakkında yaptığı açıklamaların ardından tribünler tarafından ıslıklandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'la Kopenhag karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Danimarka ekibinin kalecisi Kamil Grabara'ya tepki gösterdi.

Taraftarlar ıslıkladı

Tribünler, ısınmak için sahaya adım attığı andan itibaren 24 yaşındaki kaleciyi yoğun bir şekilde ıslıkladı.

Grabara, maçtan önce Galatasaray taraftarı için gelen soruya, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" şeklinde cevap vermişti.