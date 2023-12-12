Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Kopenhag'a farklı yenildi!

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UEFA Gençlik Ligi A Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Alfred Johansson'un çalıştırdığı Kopenhag ile Hakan Balta yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya geldi.
Valby Idraetspark'ta oynanan müsabakada kazanan 6-0'lık skorla Danimarka takımı Kopenhag oldu.
Kopenhag, 6 golle kazandı
Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri; 30. dakikada Hjalte Bidstrup, 30 ve 34. dakikada Queyrell Tchicamboud, 53. dakikada Amin Chiakha, 58. dakikada Hunor Nemeth ve 77. dakikada Roberto Risnaes kaydetti.
Galatasaray, üçüncü bitirdi
Bu sonuçla birlikte Kopenhag U19, puanını 13 yaparak grubu lider tamamladı.
Hakan Balta'nın ekibi Galatasaray U19 takımı, grubu 6 puanla üçüncü sırada noktaladı.
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