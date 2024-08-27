Galatasaray - Young Boys maçının ikinci yarısında tansiyon yükseldi Galatasaray ile Young Boys arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçının son anlarında gerginlik yaşandı. Çıkan olaylar sonrası Kaan Ayhan ve Males sarı kart gördü.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile İsviçre takımı Young Boys karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibine 1-0'lık skorla yenildi.

İlk maçı Young Boys'un 3-2 kazandığı eşleşmenin rövanşı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynandı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı karşılaşmada baskısının arttığı dakikalarda oyun durdu.

Young Boys'ta oyundan çıkan Ugrinic ve Colley, saha kenarından dışarı çıktı. Colley, oyundan çıktıktan sonra maraton tribüne doğru 'sus' işareti yaptı.

Bunun üzerine tribünler öfkelendi ve sahaya yabancı madde yağmaya başladı.

Colley ve Ugrinic, maddeler sonrası saha içerisine girdi ve hakem oyunu durdurdu. Muslera, Colley'in sus işareti yaparak tribünleri provoke ettiğini hakeme aktardı.

HAKEM, İKİ SARI KART ÇIKARDI

İki oyuncunun saha içerisinde ağır ağır kenara gitmesi üzerine Galatasaraylı oyuncular, oyunun hızlanması için itirazlarda bulundu ve iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Bu gerginlik sonrası Kaan Ayhan ve Males sarı kart gördü.