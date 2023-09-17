Galatasaray'da Kopenhag maçı hazırlıkları başladı Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u 4-2 yenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçı için idman yaptı.

AA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında sahasında Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Hazırlıklar yarın da devam edecek

Koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, üçe üç oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)