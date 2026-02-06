Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu UEFA'ya bildirildi

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile eşleşip kadro listesini güncelledi.
- Yeni transferler Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey listeye dahil edildi.
- Yaser Asprilla ve Can Armando Güner kadroda yer almadı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus takımı ile eşleşen Galatasaray, UEFA'ya güncellenen kadro listesini bildirdi.
Galatasaray'ın bildirdiği yeni listeyle birlikte Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler netlik kazandı.
LİSTEYE LANG, NHAGA VE BOEY EKLENDİ
Yeni transferlerden Noa Lang, Renato Nhaga ve Sacha Boey, listeye dahil edildi.
Takımdan ayrılan Berkan Kutlu ve Yusuf Demir'in yanı sıra genç futbolcu Arda Ünyay da kadrodan çıkarıldı.
Öte yandan, yeni transferlerden Yaser Asprilla ve Can Armando Güner, UEFA'ya verilen yeni listede yer almadı.