Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'nde yeni rekor Manchester City'nin genç yıldızı Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole 25 maçta ulaşarak bir rekora daha imza attı.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 maçlarının rövanş karşılaşmaları oynanıyor.

İngiliz ekibi Manchester City, ilk maçını 1-0 kaybettiği Alman rakibi Leipzig karşısında 7-0 gibi ezici bir üstünlük sağladı.

Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland’ın 22(P), 24, 45+2, 53 ve 57. Dakikalarda kaydettiği gollerle devler liginde yeni bir rekora imza attı.

30 gole 25 maçta ulaştı

Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole 25 maçta ulaşarak yeni rekorun sahibi oldu.

Daha önce bu rekora ulaşan oyuncular:



van Nistelrooy - 34 maç

Lewandowski - 46 maç

Messi - 48 maç

Neymar - 49 maç

Karşılaşmada City'nin diğer iki golünü 49'da İlkjay Gündoğan ve 90+2'de Kevin De Bruyne kaydetti.

