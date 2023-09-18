Icardi ve Mertens'den Şampiyonlar Ligi yorumu

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu temsilcimiz Galatasaray'la Danimarka ekibi Kopenhag karşı karşıya gelecek.

20 Eylül Çarşamba günü 19.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın yıldızları Mauro Icardi ve Dries Mertens, UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"İlk hedefimiz, çok puan toplayıp bir sonraki tura çıkmak"

İlk hedeflerinin sonraki tura çıkmak olduğunu söyleyen Arjantinli golcü Mauro Icardi, şu şekilde konuştu:

Açıkçası, eğer Şampiyonlar Ligi'ndeysek ilk hedefimiz, mümkün olduğu kadar çok puan toplayıp bir sonraki tura çıkmak. Yaptığınız şeye inandığınızda ve büyük şeyleri başarabileceğinizin farkında olduğunuzda, o zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. Arjantin'de futbolu seviyoruz, hatta birçok insan için futbolun aileden daha önemli olduğunu bile söyleyebiliriz. Futbolu soluyoruz. Burada dikkatimi çeken tutkuydu. Bazıları Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde olmadığınızı, dolayısıyla daha rahat olduğunuzu düşünüyor. Tam tersine Türkiye'deyken talep yüksek. Sizden önemli başarılar bekliyorlar. Bu beklenti sizi başarıya götürme yolunda motive edici.