İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı sahada

İngiliz ekibi Manchester City ile temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son hafta maçında karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele etti.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI OYNADILAR

Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi.

Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu.

İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Müsabaka öncesinde statta kadrolar sayılırken ev sahibi takım taraftarları, iki futbolcuyu coşkuyla alkışladı.

İLKAY'A KAPTANLIK JESTİ

Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini taktı.

Manchester City formasını terlettiği 8 sezonda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, mücadeleye kaptan olarak çıktı.

İlkay, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı göstermişti.