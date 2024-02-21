Inter, Atletico Madrid'den avantajı kaptı: PSV ile Borussia Dortmund yenişemedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu iki maçla devam etti.
Geçen yıl final oynayan İtalyan temsilcisi Inter, sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Inter'e galibiyeti getiren golü 79. dakikada Marko Arnautovic attı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kalarak başarılı bir performans sergiledi.
Hollanda'da beraberlik var
Gecenin diğer mücadelesinde Hollanda temsilcisi PSV, konuk ettiği Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Konuk takımın golünü 24. dakikada Donyell Malen atarken ev sahibi ekibin sayısını 56. dakikada penaltıdan Luuk de Jong kaydetti.
Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 82. dakikada Donyell Malen'in yerine oyuna girdi.
Her iki eşleşmenin rövanş maçları 13 Mart Çarşamba akşamı oynanacak.
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