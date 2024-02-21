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Şampiyonlar Ligi



Inter, Atletico Madrid'den avantajı kaptı: PSV ile Borussia Dortmund yenişemedi

Inter, Atletico Madrid'den avantajı kaptı: PSV ile Borussia Dortmund yenişemedi UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, konuk ettiği Atletico Madrid'i 1-0 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi. PSV'nin Borussia Dortmund'u ağırladığı mücadele ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.