Inter ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da Inter ve Manchester City kafileleri Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

AA UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak final maçında karşılaşacak İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları, İstanbul'a geldi. Ülkelerinden kalkan özel uçaklarla İstanbul Havalimanı'na yarım saat arayla ulaşan takımlar, konaklayacakları otellere geçti. Takım otobüsleriyle havalimanından ayrıldılar Yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle iki takımın kafileleri, VIP terminalinden çıkarıldı. Kafileler, uçakların önüne kadar getirilen takım otobüsleriyle havalimanından ayrıldı.