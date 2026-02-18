İtalya'dan Kenan Yıldız'a eleştiriler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Juventus’u 5-2 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla İtalyan takımlarına karşı sahasında 63 yıldır süren yenilmezlik serisini korurken, Juventus ile 7’nci randevusunda 3’üncü galibiyetini aldı.

İtalyan basını, maçın ardından Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Galatasaray'a karşı olan performansını eleştirdi, gole sebebiyet veren hata yaptığını öne çıkardı.

"ESKİ HALİNDEN ESER YOKTU"

La Repubblica: "Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız'ın ise eski halinden eser yok."

"ÇOK DAHA FARKLI OYNAMALIYDI"

Sport Mediaset: "Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir."

"SALLAI TARAFINDAN BOĞULDU"

Virgilio Sport: "Gabriel Sara'nın 1-0'lık golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu."

"TELAFİ İÇİN BİR ŞEY YAPMADI"

90min: "Belki de kendi ülkesinde oynamanın heyecanıydı, ancak ceza sahasının kenarında topu kaybetmesindeki dikkatsizlik gole neden oldu. Hatadan sonra telafi etmek için hiçbir şey yapmadı."

"EN İYİ FORMUNDA DEĞİL"

Eurosport İtalya: "Türk takımının 1-0 öne geçtiği pozisyonda topu kaybetti. En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü."

"ETKİSİZDİ"

Il Mattino: "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı."

"GOLDE TOPU KAYBETTİ"

Il Messaggero: "Türk takımının golünde topu kaybetti."

"O HATA DERİNDEN ETKİLEDİ"

Calcio Mercato: "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata, maç boyunca onu derinden etkiledi; ayrıca dizinin durumu da kötü görünüyor."