Jacob Neestrup: Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı

ensonhaber.com

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 12 Aralık tarihinde deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı"

Neestrup, sözlerine şu şekilde başladı:

"Çok koşan bir takımız"

Çok koşan bir takım olduklarından bahseden Jacob Neestrup, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi tekrar edebileceğimizi düşünüyorum"

Tarihi tekrar edeceklerini belirten Danimarkalı çalıştırıcı, şu sözleri sarf etti:

Tarihe tabii ki saygım var. Galatasaray, 2000 yılında Parken'de tarih yazdı. Ancak, burada Galatasaray'a karşı oynadığımız maçı biz 1-0 kazandık. Tarihi tekrar edebileceğimizi düşünüyorum. Benim için iç saha her zaman bir avantaj. Evimizde iyi futbol oynuyoruz. İç saha, her zaman iç sahadır. Avantaj olacak. Galatasaray, şu ana kadar deplasmanda çok iyi performans sergiledi. Old Trafford'da kazandık. Galatasaray'ın deplasman kapasitesi yüksek. Bunda bir değişiklik olmayacaktır.