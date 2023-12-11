Jacob Neestrup: Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray maçı öncesinde "Bence Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı" dedi.

ensonhaber.com

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 12 Aralık tarihinde deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, oynayacakları kritik Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı"

Neestrup, sözlerine şu şekilde başladı:

Bence Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı. Biz Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük kulüp olduklarını, önemli sonuçlar aldıklarını biliyoruz. Şunu sormak istiyorum, Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse ben seni tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün. Biz İstanbul'da 1 puan almadık, 2 puan kaybettik.

"Çok koşan bir takımız"

Çok koşan bir takım olduklarından bahseden Jacob Neestrup, şu ifadeleri kullandı:

Çok koşan bir takımız. Şansımız olması için mecburen koşmamız lazım. Diğer takımlardan daha çok koşmalıyız. Çünkü Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray'a karşı mücadele ediyoruz. Bunun için herkesten daha çok koşmamız lazım. Manchester United - Bayern Münih maçı da önemli. Bizim kendi maçımız var. Defansif ve yakın oynamamız lazım. Çok alan bırakırsak bizim için tehlikeli olur. Kendi planımız var. Bu planı uygulamayı hedefliyoruz. Mecburen önümüzdeki maça da bakacağız. Galatasaray'ın Manchester United maçını gördük, 3-1'den 3-3'e geldi. Ancak, en önemlisi bizim kendi planımızı uygulamamız.

"Tarihi tekrar edebileceğimizi düşünüyorum"

Tarihi tekrar edeceklerini belirten Danimarkalı çalıştırıcı, şu sözleri sarf etti:

Tarihe tabii ki saygım var. Galatasaray, 2000 yılında Parken'de tarih yazdı. Ancak, burada Galatasaray'a karşı oynadığımız maçı biz 1-0 kazandık. Tarihi tekrar edebileceğimizi düşünüyorum. Benim için iç saha her zaman bir avantaj. Evimizde iyi futbol oynuyoruz. İç saha, her zaman iç sahadır. Avantaj olacak. Galatasaray, şu ana kadar deplasmanda çok iyi performans sergiledi. Old Trafford'da kazandık. Galatasaray'ın deplasman kapasitesi yüksek. Bunda bir değişiklik olmayacaktır.

"Oyuncularımdan her zaman saygı göstermelerini beklerim"

Neestrup, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Kamil Grabara... Oyuncularıma her zaman şunu söylüyorum. Oyuncularımdan her zaman saygı göstermelerini beklerim, kiminle ve nerede oynarsak oynayalım...

"Galatasaray, çok iyi futbol oynuyor"

Güçlü bir takımla oynayacaklarını belirten Jacob Neestrup şunları dedi:

Galatasaray, hem kendi sahasında hem deplasmanda iyi performans sergileyen, kaliteli bir takım. Bizimle oynadıkları maçtan beri, Galatasaray çok daha iyi durumda, daha iyi oynuyorlar. Taktiksel olarak bir fark görmüyorum. Hücum oyuncuları özellikle çok kaliteli. Galatasaray, çok iyi futbol oynuyor. Son sonuçları da görüyoruz, iç sahada ve deplasmanda güçlü oynayan bir takımla karşı karşıyayız.

"Ben takımımdan çok memnunum"

"Galatasaray'dan hangi oyuncuyu Kopenhag'da görmek isterdin?" ve "Galatasaray'ı nasıl zorlayabilirsiniz?" sorularına ise Neestrup, şu yanıtı verdi:

Ben takımımdan çok memnunum. Sportif direktörüme gidip 'Galatasaray'dan bir oyuncu alalım' desem, 'Çok pahalı, getiremeyiz' der. Bizim taktiksel olarak kuvvetli olmamız lazım. Çok fazla büyük alanlar bırakmamamız ve savunmada organize olmamız lazım. Fazla alan verirsek çok tehlikeli şeyler olabilir.

"Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu"

Okan Buruk, Kopenhag'ın gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Bayern ile deplasmanda 0-0 berabere kalması hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: