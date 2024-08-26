DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray yarın sahasında Young Boys’u konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 22.00’de oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istediklerini ifade eden Kaan Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

Play-Off’un ikinci maçında Şampiyonlar Ligi’ni garantileyip hem futbolumuzla, hem de alacağımız skorla taraftarımızı mutlu edip, bu sene de Şampiyonlar Ligi atmosferini hem yaşamak, hem de yaşatmak istiyoruz. Bunun için de hazırlıklarımız sürüyor. Elimizden geldiği kadar güzel bir performans sergileyip, hak ettiğimiz yerde Şampiyonlar Ligi’nde yer almak istiyoruz.

"YARINKİ MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Sağlık durumunda bir sıkıntı olmadığını belirten Kaan Ayhan, şu şekilde konuştu:

"BEKLENTİLERİ YUKARIYA BİZ ÇEKTİK"

Takım olarak başardıklarıyla beklentileri kendilerinin yukarı çektiğini ifade eden tecrübeli savunmacı, şöyle konuştu:

Son senelerde kırdığımız rekorlarla birlikte bir beklenti oluştu tüm camiada. Aynı şekilde takım içinde de en azından Mertens, Icardi gibi oyunculardan bahsettiğimizde onlar bile böyle bir rekoru yaşamamıştı. Biz de bu işin içine dahiliz. Belli beklentiler kurduk. Özellikle taraftarımız bizden bekliyor. Beşiktaş maçı çok geride kaldı konuşmak istemem ama geçen sezonun şampiyonu ile geçen sezonun kupa kaldıran takımı eşleşti. O geçen sezonun kupası. Bu sezon Hatay maçı ile başladı. Bern’de oynadığımız maçta istediğimiz skora ulaşamadık. Bu platformda, bu seviyede beklentileri biz yükseğe çektik. Olabilecek şeyler, inşallah olmaz. Benim için de takım arkadaşlarım için de geçerlidir. Sezon yeni başlamasına rağmen yarın belki de en önemli maçına çıkacağız. Bunu tüm takım arkadaşlarım biliyordur, anlamıştır. Ona göre de yarın cevabını sahada vereceğiz.