Kamil Grabara: Galatasaray'ın pozisyon yaratmasına izin vermedik Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun altıncı ve son haftasında Kopenhag ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Kopenhag'ın 1-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde şansını deneyecek.



Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, 1-0 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'ın pozisyon yaratmasına izin vermedik"

Kamil Grabara, "Takım olarak olağanüstü çalıştık. Çok sıkı ve iyi bir savunma yaptık. Galatasaray'ın pozisyon yaratmasına pek izin vermedik.'' dedi.

Grabara sözlerini, ''İkinci golü atamamız üzücü oldu. Ancak ikinci golü atamadığınız pes etmemelisiniz. Biz de bunu yaptık." şeklinde noktaladı.