Kenan Yıldız'dan PSV Eindhoven kalesine harika gol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı başladı.
Thiago Motta yönetimindeki İtalyan ekibi Juventus ile Peter Bozs'un çalıştırdığı Hollanda takımı PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.
Juventus'un ev sahipliğindeki müsabaka Alianz Stadyumu'nda oynandı.
KENAN, İLKLERE İMZA ATTI
Bu açın 21. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız çok şık bir golle takımını öne geçirdi. Bu gol Devler Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilki oldu.
Devler Ligi'nde ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, aynı zamanda Juventus adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Juventus'un sol kanattan geliştirdiği atakta Kenan, çaprazdan ceza sahasına girip, sağ ayağının üst içiyle uzak köşeye nefis vurdu. Meşin yuvarlak iki direğin birleştiği yerden fillere gitti.
ELEŞTİRİLERE SEVİNCİYLE YANIT VERDİ
Kenan, attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşarken son dönemde kendisini eleştirenlere de cevap verdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda saçını sık sık düzelttiği gerekçesiyle tepki gören genç futbolcu, sevincinde buna bir göndermede bulundu.
(Görüntüler Tabii'den alınmıştır.)
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