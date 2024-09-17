Haberler



Şampiyonlar Ligi



Kenan Yıldız'dan PSV Eindhoven kalesine harika gol

Kenan Yıldız'dan PSV Eindhoven kalesine harika gol Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, PSV Eindhoven ile oynanan mücadelede şık bir gole imza attı. Genç futbolcu, golün ardından ise kendisini eleştirenlere cevap verdi.