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    Kopenhag - Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve hangi kanalda?

    Kopenhag - Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçının detayları merak konusu oldu.İşte kritik maçın detayları..
    • 16.08.2022 - 10:04
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    Kopenhag - Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve hangi kanalda?

    Son şampiyon Trabzonspor Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor.Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile eşleşti.

    Bordo mavililer 2022-2023 sezonundaki ilk Avrupa maçına çıkıyor.UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda tur için avantaj arayacak.

    Kopenhag - Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve hangi kanalda? #1

    Futbolu yakından takip edenler Kopenhag - Trabzonspor maçının detaylarını gündeme taşıdır.Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı soruları cevap arıyor.

    Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Trabzsonspor ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaştı.Lig'de istediği sonuçları alan Abdullah Avcı ve öğrencileri Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı.İşte Kopenhag - Trabzonspor maçının detayları..

    Kopenhag - Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve hangi kanalda? #2

    Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

    Kopenhag - Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçı 16 Ağustos (bugün) saat 22.00'de oynanacak.Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetecek.Maç EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak..


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