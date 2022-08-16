- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- Kopenhag - Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Kopenhag - Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman ve hangi kanalda?
- 16.08.2022 - 10:04
Son şampiyon Trabzonspor Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor.Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile eşleşti.
Bordo mavililer 2022-2023 sezonundaki ilk Avrupa maçına çıkıyor.UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda tur için avantaj arayacak.
Futbolu yakından takip edenler Kopenhag - Trabzonspor maçının detaylarını gündeme taşıdır.Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı soruları cevap arıyor.
Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Trabzsonspor ilk iki maçını kazanarak 6 puana ulaştı.Lig'de istediği sonuçları alan Abdullah Avcı ve öğrencileri Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı.İşte Kopenhag - Trabzonspor maçının detayları..
Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?
Kopenhag - Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçı 16 Ağustos (bugün) saat 22.00'de oynanacak.Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Michael Oliver yönetecek.Maç EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak..