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Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı. Böylece Galatasaray, deplasmanda İngiliz kulüplerine karşı ilk galibiyetini aldı.
Icardi anonsu yapıldı
Galibiyet sonrası KYK Erkek Yurdu'nda olduğu belirtilen öğrencilerinden Arjantinli millî futbolcu Mauro Icardi'nin anonsu duyuldu.
Bir erkek öğrenci bulunduğu odanın camından dışarı çıkarak ''Galatasarayımızın 3'ncü golü 9 numaralı formasıyla Mauro Icardi'' dediği anlar sosyal medyada beğeni aldı.
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