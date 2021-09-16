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    Liverpool geriden geldi Milan'ı devirdi

    Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü maçta Milan'ı 3-2 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 09:48
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    Liverpool geriden geldi Milan'ı devirdi

    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, B Grubu'nda ilk maçında Milan'ı Anfield Road'da konuk etti.

    İngiliz temsilcisi, Fikayo Tomori'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 14'te Mohammed Salah'ın penaltı vuruşunu Maignan çıkardı.

    İlk yarının bitmesine kısa süre kala konuk ekip, 2 gol buldu. 42'te Ante Rebic, Leao'nun pasında topu ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi.

    2 dakika sonra 44'te Brahim Diaz, ceza sahasında boşta kalan topu filelere gönderdi ve Milan 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

    İlk yarı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

    49'da Liverpool, Salah'ın golüyle beraberliği yakaladı: 2-2.

    Liverpool geriden geldi Milan ı devirdi #1

    LIVERPOOL GRUPTAKİ İLK MAÇINI KAZANDI

    Jordan Henderson, 69'da takımını ipten alan golü kaydetti. Kırmızılar'ın kaptanı, ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımının 3. golünü kaydetti.

    Liverpool gruptaki ilk maçını kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

    Milan, 1996 yılından sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez açılış maçını kaybetti.

    Mohammed Salah ise son 6 Şampiyonlar Ligi maçında 5. golünü kaydetti.

    Liverpool geriden geldi Milan ı devirdi #2

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