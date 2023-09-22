Lukas Lerager'den Galatasaray hakkında çirkin ifadeler Kopenhaglı Lukas Lerager, 2-2 eşitlikle sona eren Galatasaray maçının ardından, "Bu sonucu hiç hak etmedik. Söyleyebileceğim tek şey bu. Galatasaray, 1 puanı hak etmedi. Çünkü, maç boyunca hiçbir b*k yapamadılar" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'la Danimarka temsilcisi Kopenhag karşı karşıya gelmişti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu kritik mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

Bu maçın ardından mavi-beyazlı takımın futbolcusu Lukas Lerager, Danimarka basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray, 1 puanı hak etmedi"

Müsabaka hakkında konuşan, Lerager, şu sözleri sarf etti:

Bu sonucu hiç hak etmedik. Söyleyebileceğim tek şey bu. Galatasaray, 1 puanı hak etmedi. Çünkü, maç boyunca hiçbir b*k yapamadılar. Üst direğe giden bir şutları vardı, o kadar. Ne yapacaklarını bilemediler. Oynamaya, hücum etmeye çalıştılar ama savunmamızı nasıl geçeceklerini bilemediler. Kontratak yaptığımız pozisyonlarda daha akıllı olsaydık ya da oyunu onların yarısında daha fazla kurabilseydik, daha fazla gol atabilirdik.

"Jelert'e elbette takım olarak kızgınız"

Lerager, kırmızı kart gören Elias Jelert hakkında gelen soruya, şu yanıtı verdi:

Tam kırmızı kart gördüğü anda kendimi tuttum. Her şeyi berbat ettiğini biliyor. Gidip ona bunu söylememe gerek yoktu. Jelert'e elbette takım olarak kızgınız. Ancak, sonraki maçlar için onu tekrar yukarı çekmemiz gerek.

"Ona 'kapa çeneni ve yerine otur' dedim"

Danimarkalı isim, açıklamalarını şöyle bitirdi: