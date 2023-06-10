Manchester City - Inter maçının muhtemel 11'leri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Inter, finalde karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak. Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesi UEFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland

Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko