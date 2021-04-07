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    Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u son dakikada yıktı

    Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u son dakikada yıktı

    Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, konuk ettiği Borussia Dortmund'u Foden'ın 90. dakikada attığı golle 2-1 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2021 - 00:17
    • Güncelleme : 07.04.2021 - 00:26
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları başladı.

    İngiliz ekibi Manchester City, Alman rakibi Borussia Dortmund'u ağırladığı karşılaşmadan, son dakikalarda gelen golle 2-1 galip ayrıldı.

    FODEN, DORTMUND'U 90. DAKİKADA YIKTI

    Manchester City'nin golleri 19. dakikada Kevin De Bruyne ve 90. dakikada Phil Foden'dan gelirken, Borussia Dortmund'un tek golünü 84. dakikada Marco Reus kaydetti.

    Manchester City Şampiyonlar Ligi nde Dortmund u son dakikada yıktı #1

    Manchester City Şampiyonlar Ligi nde Dortmund u son dakikada yıktı #2

    Manchester City Şampiyonlar Ligi nde Dortmund u son dakikada yıktı #3

    Manchester City Şampiyonlar Ligi nde Dortmund u son dakikada yıktı #4

    Manchester City Şampiyonlar Ligi nde Dortmund u son dakikada yıktı #5

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