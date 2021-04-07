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Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u son dakikada yıktı
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, konuk ettiği Borussia Dortmund'u Foden'ın 90. dakikada attığı golle 2-1 yendi.
- Haber Merkezi
- 07.04.2021 - 00:17
- Güncelleme : 07.04.2021 - 00:26
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları başladı.
İngiliz ekibi Manchester City, Alman rakibi Borussia Dortmund'u ağırladığı karşılaşmadan, son dakikalarda gelen golle 2-1 galip ayrıldı.
FODEN, DORTMUND'U 90. DAKİKADA YIKTI
Manchester City'nin golleri 19. dakikada Kevin De Bruyne ve 90. dakikada Phil Foden'dan gelirken, Borussia Dortmund'un tek golünü 84. dakikada Marco Reus kaydetti.