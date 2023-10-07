Manchester United, Galatasaray maçı için taraftarından özür diledi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United-Galatasaray maçını birçok sarı-kırmızılı taraftar ev sahibi tribününde takip etti. Konuyla alakalı araştırma yapan İngiliz devi, taraftarından özür diledi.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı İngiltere'nin Manchester United takımını 3-2 yendi.

Sarı-kırmızı ekip, 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle üç puana uzanmıştı. Ev sahibi takımın gollerini 17 ve 67. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetmişti.

Taraftarlardan özür dilendi

Bu maçın yankıları sürmeye devam ederken ev sahibi tribünündeki Türk seyircilerin yoğunluğu dikkat çekmişti.

Manchester United Kulübü, Galatasaray seyircisinin ev sahibi tribünündeki yoğunluğu sebebiyle taraftarından özür diledi.

"Tekrarı yaşanmayacak"

İngiliz ekibinin organizasyon sorumlusu Collette Roche, şu ifadeleri kullandı:

Maçta Galatasaray seyircisinin eriştiği bilet hacmi kesinlikle kabul edilemez. Bu konuyu ciddiye aldığımızı ve tekrarının yaşanmayacağına dair güvence veriyoruz. Bu durumdan etkilenen herkesten özür diliyorum. Desteğiniz için teşekkürler.