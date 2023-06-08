Marco Materazzi: Hakan Çalhanoğlu artık bizden biri Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen Marco Materazzi, “Dünyanın en önemli ve en zengin kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Bizim için bu büyük bir fırsat. Zor bir karşılaşma bekliyorum. Ama yine de şansımız var” dedi.

DHA

Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'da bulunan Inter ve İtalya Milli Takım'ının eski futbolcusu Marco Materazzi, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Manchester City’nin bu kupayı almasının hayal olacağını söyleyen Materazzi, “Bu kupayı alıp evimize götürmek bizim için olasılık dahilinde bir şey. Onlar için biraz daha hayal gibi duruyor” şeklinde konuştu.

"Zor bir karşılaşma bekliyorum"

Bu maçın Inter adına büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Marco Materazzi, şu şekilde konuştu:

“Tabii ki dünyanın en önemli ve en zengin kulüplerinden biriyle oynuyoruz. Bizim için bu büyük bir fırsat. Ama aynı zamanda bir noktada para yoksa başarının da gelmesinin daha zor olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden daha zor bir karşılaşma bekliyorum. Ama yine de şansımız var”

"Hakan artık bizden biri"

Hakan Çalhanoğlu’nun kupayı İstanbul’da kaldırmasının önemli olacağını ifade eden eski İtalya Milli Takım kaptanı, şu ifadeleri kullandı:

“Hakan artık bizden biri. Çok iyi oynayacağını da düşünüyoruz. Bizden biri olduğu için de kupayı burada kaldırması onun için önemli olacaktır”

"Galatasaray çok büyük bir takım"

Galatasaray’ı şampiyonluk için tebrik eden eski İtalyan futbolcu, şunları dedi:

“Tabii ki herhangi bir şampiyonayı kazanmak zordur. Galatasaray’da çok büyük bir takım. Hepsi benim kalbimde ve onları çok tebrik ediyorum. Galatasaray çok iyi bir takım. Galatasaray’ın başarılarının devamını diliyorum”

"Zaniolo'nun aklını oyuna vermesi gerekiyor"

Zaniolo’nun başarılı bir oyuncu olduğunu söyleyen Materazzi, şu şekilde konuştu: