Mauro Icardi: İşimi yapmam için para ödeniyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

Belçika ekibi ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 28. sırada bulunuyor.

Bu kritik müsabaka öncesinde Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

Icardi, sözlerine şöyle başladı:

Yarın çok önemli bir maçımız var. Bir hayalimiz, bir isteğimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya devam etme ve tur atlama. İlk maçta kaybettikten sonra 3 maç üst üste 3 önemli galibiyet elde ettik. Yarın 1 tane daha olacağına inanıyoruz. Pozitif seriye devam etmek istiyoruz. Birçok oyuncu var oynamayacak olan ama oynayan herkes hazır olacaktır ve elinden gelen her şeyi yapacaktır takım için.

ELEŞTİRİLER

"Hakkındaki eleştirilerle ilgili konuştun. En iyi durumunun yüzde kaçındasın?" sorusunu Icardi, şöyle cevapladı:

Eleştirilerden bahsettin, konuşmak da oyunun bir parçası. Takım içinde önemli bir oyuncuyum, kaptanım. Yüzde yüz her zaman oynamak isterim. Cevap verme durumunda oldum hakkımda konuşulanlarla ilgili. Ciddi bir sakatlık yaşadım. Döneli 4-5 ay oldu. Takımla birlikteyiz. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Tam olarak bilmiyorum yüzde kaçtayım. Son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım. Galatasaray'da hep sakatlıklarla, rahatsızlıklarla oynadım. Topuğumda, bileğimde bir sıkıntı oluyor, iğneyle oynuyorum. Ben hep ağrılarla oynadım. 3 günde 1 maç yapıyoruz. Her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

"BENİM İÇİN BAHANE DEĞİL"

Icardi, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Hafta sonu söyledim. Ben profesyonelim. İşimi iyi şekilde yerine getiriyorum. Herkesin özel hayatında problemler vardır, herkes bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyor. Kızlarımdan ayrı olmak bir bahane değil. Kulüpten izin aldım. 5 aydır kızlarımı göremiyordum, kulüp de izin verdi. Bahane yok. Ben her gün işimi yapıyorum. İşimi yapmam için para ödeniyor. Maçlarda yüzde yüz olmaya, elimden geleni yapmaya, gol atmaya odaklanıyorum.

BİR GOL ATMA ŞANSIN OLSA?

"USG maçını kendisi için çıkış maçı olarak görüyor mu? 1 gol atma şansı olsa bu maçta mı Fenerbahçe maçında mı atmak isterdi?" sorusunu Icardi, şöyle yanıtladı:

Oyuna girip gol atma şansı yakaladım son maçta. Bu sene 12 maçta oynadım, 7 golüm var. Saha içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama yapmam gerekmiyor dışarıda. Mümkün olduğu zaman hocam oynatıyor beni. Ben de elimden geleni yapıyorum. Hocam karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. En iyi takım nasıl olacaksa her maça o şekilde çıkıyor. Benim işim goller atmak. Derbide oynamak ve gol atmak önemli ama şu anda yarınki maça odaklanıyoruz. Amaçlarımıza ulaşmak için en üst seviyede devam etmek istiyoruz. Büyük bir takımımız ve büyük bir şansımız var. Bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Konsantre olacağımız şey bu. Daha sonra derbiye bakarız.

"GELMEK İSTEYEN BİRÇOK OYUNCU VAR"

"Geldiği Galatasaray lig 13'üncüsüydü, şu an Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 9 puan toplayan bir Galatasaray var. Bu dönüşümü nasıl görüyorsun?" sorusunu Icardi, şöyle cevapladı:

Galatasaray'a geleli neredeyse 4 sene oldu. Kolay olmayan bir durumdu. Bugün tamamen tersine döndü işler. Şanslıyız ve fırsatımız var. Son yıllarda çok büyük bir kulüp yarattık. Galatasaray tarihinde çok büyük bir kulüp oldu ama son yıllarda artık teknik heyet, yönetim, oyuncular, başkanımız, burada olan herkes geliştirmek için çalıştı. Şu an olduğumuz yere geldik. Şu an Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biriyiz. Önemli olan buydu. Önceden düşünülemez olan Victor Osimhen, Leroy Sane gibi oyuncular geldi. Türkiye'ye gelmek isteyen de birçok oyuncu var. Bu benim için büyük bir gurur ve onur buna katkı sağlamış olmak. İnsanların sevgisini kazanmak önemliydi. Dünyadaki tüm oyuncuların gelmek istediği bir ülke oldu. Geldiğim günle bugün arasında bu kadar fark olması benim için büyük bir onur.

TARAFTARA MESAJI

"Böyle bir atmosferde oynamak bir oyuncu olarak sende nasıl bir etki yaratıyor? Taraftara bir mesajın var mı?" sorusu karşısında Arjantinli isim, şunları dedi: