Mauro Icardi'nin golünün ardından Molde taraftarı yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Süper Lig'in son şampiyonu temsilcimiz Galatasaray ile Norveç ekibi Molde karşı karşıya geldi.
İlk maçı sarı-kırmızılı takımın 3-2 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci ayağında Galatasaray, mücadeleye resmen golle başladı.
Icardi golü buldu
Maçın 5. dakikasında sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Kerem Demirbay ortayı yaptı, ceza alanında Icardi'nin Ellingsen tarafından arkadan çekilmesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi.
7. dakikada topun başına geçen ve penaltıyı kullanan Mauro Icardi sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Karlstrom'ün solundan ağlarla buluştu.
Molde taraftarının üzüntüsü kameralara yansıdı
Temsilcimizin rakibi karşısında öne geçmesinin ardından deplasman tribününde oluşan görüntüler dikkatleri çekti.
Norveç'ten maçı izlemek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yerlerini alan az sayıda Molde taraftarının üzüntüsü gözlerden kaçmadı.
(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)