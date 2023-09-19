Milli futbolcudan kötü haber! Şampiyonlar Ligi maçında yok Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sol uyluğundaki sakatlık nedeniyle Real Sociedad karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Sezona formda giren ve son olarak sahasında Milan'ı 5-1 mağlup eden Inter'de, flaş sakatlık gelişmesi yaşandı.

Inter, Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde yok

Milan maçında 1 gol atan ve oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu için Inter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sebebiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Sociedad maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

4 maça çıktı

Bu sezona çok formda giren ve Inter formasıyla 4 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı sağladı.