Monaco Prensesi'nin oğlu ile Galatasaray taraftarları arasında kavga çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Louis II Stadı'nın VIP bölümünde gerginlik yaşandı.

Monaco Prensesi Stephanie'nin oğlu Louis Ducruet ve iki arkadaşı, iki Türk taraftarla tartışma yaşadı.

Tartışmanın kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştüğü belirtildi.

"LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUM"

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Louis Ducruet, "Yüzüme, göğsüme ve kollarıma yumruklar aldım. Hayatım için korktum, linç edilmekten korktum." ifadelerini kullandı. Ducruet'e 2 ila 4 gün iş göremezlik raporu verildi.

"DUCRUET BENİ BOĞAZIMDAN SIKTI"

Olayda yer alan taraftarlardan biri, agresif davranmadığını savunarak, "Kuzenimle Türkçe konuşuyordum. Bana doğru gelen kişiyi ittim. Ardından Louis Ducruet beni boğazımdan sıktı." dedi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, olaya karışan iki Türk taraftara 2 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

Ayrıca taraftarlara 3 yıl Monaco'ya giriş yasağı uygulanırken, mağdurlara 1.000'er euro tazminat ödenmesine karar verildi.

"AMACIM KAVGANIN BÜYÜMESİNİ ÖNLEMEKTİ"

Louis Ducruet ise, "Amacım kavganın büyümesini önlemekti. Onu boynundan değil, gövdesinden tutarak arkadaşımı korumaya çalıştım." sözleriyle kendini savundu.