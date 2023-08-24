Okan Buruk: En az 2 takviye daha yapacağız Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Molde karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından, "Takviye ihtiyacımız var, yapacağız. İlk başta elimizde olan oyuncuları oynatmak istiyoruz. En az 2 takviye daha, Şampiyonlar Ligi yolunda" dedi.

ensonhaber.com

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikada Fredrik Midtsjö'nün ayağından bulduğu golle 3-2 yenerek rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Bizim için zor olan sentetik sahaydı"

Kendileri için sentetik sahanın zor olduğunu vurgulayan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Molde'nin iç saha performansını biliyorduk. dış sahada aynı performansı gösteremiyorlar. Bizim için zor olan sentetik sahaydı. Zaman zaman rakibe cevap veremesek de iyi işler yaptık. Rakibimize çok kolay pozisyonlar verdik. Kanatlardan gelen hücumlarda net pozisyon verdik. Maçın sonuna doğru 3'lü savunmaya döndük.

"Icardi'ye teşekkür ediyorum"

Icardi'ye teşekkür eden Buruk, şu şekilde konuştu:

Mauro'nun attığı ve attırdığı golle maça damga vurdu. Bu turda takımı adına yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Ona teşekkür ediyorum. Bu galibiyette çok emeği var.

"Tam kadro değiliz"

Henüz tam kadro olmadıklarını söyleyen Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Rakibe çok kolay topu veriyoruz. Kendi sahasında çok motive bir takım vardı ama bu sonuç bizim için sevindirici. İkinci maç çok daha farklı olacak. Eksiklerimiz var. Tam kadro değiliz, yeni gelen oyuncularımız var ama kullanamıyoruz. Bu süreci en iyi şekilde geçmek çok önemli. Torrreira'nın olmaması bizim için iyi olmadı. Trabzonspor derbisini ve bu maçı kazandık Bunlar çok önemli. İkinci maçta çok daha farklı bir takım sahada olacak bunu net bir şekilde göstereceğiz.

"Neden iptal edildi anlamadım"

Yunus'un penaltı pozisyonuna da değinen Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Yunus'un penaltı pozisyonunda net bir elle oynama vardı, neden iptal edildi anlamadım.

"Kulübümüz, Yunus ile ilgili kararını verecektir"

Maça damga vuran Yunus Akgün'e teklifler olduğunu söyleyen Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bizim için bu maç öncesi düşüncelerimiz içerisinde bu sahada topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek oyuncular önem kazanıyordu. Yunus, bu anlamda takımdaki en iyilerden biri. O yüzden Yunus ile başladık. Bunu da çok net maç içerisinde gördük. Yorulana kadar çok iyi oynadı. Yunus için gelen teklifler var, kulübümüzün vereceği bir karar var ama Yunus bu kulübün evladı. Hem seviyoruz, hem güveniyoruz. İyi bir oyuncu. Kulübümüz, Yunus ile ilgili kararını verecektir. İsteyenler var, görüşmeler var

"Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç değildi"

Takımda önemli eksikleri olduğunu vurgulayan Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Önemli eksiklerimiz vardı. Torreira'nın cezası, Zaha ve Ziyech bizle beraber oynayacak durumda değildi. Onun yanında da bugün ilk defa Tete'yi kullandık. Bazı bölgelerde oyuncu eksikliğimiz var. Bugünkü oyunu çok net olarak aslında saha koşulları, bizi zaman zaman maçın dışına itti. Bu Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç değildi.

"Takviye ihtiyacımız var, yapacağız"

En az 2 transferin gerekli olduğunu açıklayan Okan Buruk, şunları dedi:

Takviye ihtiyacımız var, yapacağız. İlk başta elimizde olan oyuncuları oynatmak istiyoruz. En az 2 takviye daha, Şampiyonlar Ligi yolunda... Önemli bir adım attık burada, ikinci maçta devam ettirmek istiyoruz. İhtiyaçlarımızı biliyoruz, arayışlarımız sürüyor. Bu eksik kadro ile buralara kadar önemli işler yaptık. Deplasmanda kazanmak önemliydi. Tam kadro ile bunu yapacak gücümüz var. Şampiyonlar Ligi'ne girersek inşallah, bunu göstereceğiz.

"Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktörlük tecrübesi yaşadım"

Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip olduğunu belirten Buruk, şöyle konuştu:

Daha önce Başakşehir ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktörlük tecrübesi yaşadım. Galatasaray ile, kendi kulübüm ile, yetiştiğim kulüp ile oynamak çok önemli olacak. Kendi stadyumumuzun atmosferi, oradaki rakiplerin gelince nasıl etkilendiklerini görüyoruz. İnşallah bunu Şampiyonlar Ligi'ne taşırsak, büyük başarılara ulaşmak için daha iyisini yapmamız gerekiyor.

"Türkiye için ülke puanı önemli, her galibiyet değerli"

Ülke puanı hakkında ise Okan Buruk, şunları dedi: