Okan Buruk, Galatasaray taraftarına teşekkür etti!

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, dün akşam deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 kaybetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu zorlu müsabakada kendilerini destekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

"Üst tura çıkacağımızdan hiç şüpheniz olmasın"

Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Dün gece oynadığımız maçta bizi statta ve ekranlarının başında destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan iki maçımızda da aynı mücadeleyi sürdürüp, bir üst tura çıkacağımızdan hiç şüpheniz olmasın.