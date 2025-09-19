Okan Buruk'tan hakem tepkisi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İTALYAN HAKEM..."

İtalyan hakem Marco Guida'yı eleştiren Buruk, şu sözleri sarf etti:

1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık.

"ŞANSSIZ GOLLER YEDİK"

Okan Buruk, şanssız goller yediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top %60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı.

"SORUMLULUK BENİM"

Sorumluluğu üstlenen Buruk, şöyle konuştu:

Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim!

"DAHA İLK MAÇ"

İlk 24'e kalacaklarını söyleyen Buruk, şunları dedi:

Daha ilk maçı oynadık, 7 maç var! İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik.

"MAÇIN İÇİNDE DAHA DOĞRU KALMAMIZ GEREKİRDİ"

Maça iyi başladıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Bugün maça başlangıcımız, planlarımız, rakibimizle ilgili analiz, karşılamamız, girdiğimiz pozisyonlar, attığımız gol ve devamında çok rahat oynadığımız bir oyun vardı. Skor 2-1 oluncaya kadar çok rahat bir galibiyet alacağımızı hissediyordum. Ancak 3-1'lik mağlubiyet ve farklı bir senaryoyla soyunma odasına girdik. Bugün maçın her bölümünde şanssızlıklar yaşadık. İki devredeki oyun arasında büyük farklar vardı. Alacağımız en büyük ders, maçı çok erken bırakmamızdı. İlk yarıyı 3-1 geride tamamlama şokunu yaşayabiliriz ama maçın içinde daha doğru kalmamız gerekirdi.

"BUNDAN SONRAKİ MAÇLARA HAZIRLANACAĞIZ"

Müsabakada bütün istatistiklerde üstün olduklarını aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Bütün istatistiklerde üstünüz ama 5-1'lik mağlubiyet yaşadık. Bu canımızı acıtıyor. Beklediğimiz bir mağlubiyet değildi. Bu benim sorumluluğumda olan bir şey. Bunu düzeltecek olan benim. İyi oynadığımız bölümleri, yaptığımız iyi işleri artırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız.

"MAÇ BAŞLANGIÇ PLANI İYİYDİ"

Okan Buruk, Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı tandemini değiştirmesiyle ilgili şu şekilde görüş belirtti:

Maç başlangıç planı iyiydi. Bütün planlarımız işledi. İlk yarının sonunda 2 dakikada 2 gol yedik. Soyunma odasına 3-1 geride girmek oyunumuzu düşürdü. Bunun doğrudan savunma tandemiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Her oyuncum benim için önemli ve değerli. Farklı oyuncularla çıkıp farklı sonuçlar alabilirsiniz. Sadece belli oyuncular üzerinden görmememiz gerekiyor.

"LİGLER ARASINDA ÖNEMLİ FARKLILIKLAR VAR"

Okan Buruk, Türkiye ile Almanya ligi arasındaki farkların maçın skoruna etki ettiğini dile getirdi.

Kondisyon sorunu olup olmadığının sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şu değerlerdirmeyi yaptı:

Oyun çok değişik. Yüzde 65 topa sahip olduk. Rakip topun peşinde koştu. Genç bir rakip vardı. En büyük özellikleri koşu mesafeleri. Topun arkasında koşunca da aradaki fark artıyor. Biz daha iyisini yapmak zorundayız. Ligler arasında önemli farklılıklar var. Biz gelişim aşamasında olan bir takımız. İlkay ve Singo bize geç katıldı. Onlar takımımızın gerisinde. Barış, uzun süre takımla olmadı. Icardi, sakatlıktan döndü. Bizim için önemli bir oyuncu. O da kendini hazırlama sürecinde.

"HAKEMİ HİÇ BEĞENMEDİM"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, maçın İtalyan hakemi Marco Guida'nın yönetimini beğenmediğini söyledi.

Guida'nın kolay fauller çaldığını ileri süren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: