Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo sözleri Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçı öncesinde, "Birçok oyuncumuza teklif var, Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygunlar şartlar varsa, kulüp değerlendirir" dedi.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak.

Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu’nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.

İkinci maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum"

Okan Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Rakibimize saygı duyuyoruz. Kazanmak ve turu geçmek için maça çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmak çok önemli. Hem bizim hem de diğer Türk takımlarının kazanmasını diliyorum.

"Birçok oyuncumuza teklif var"

Nicolo Zaniolo hakkında konuşan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Nicolo Zaniolo kasığından bir sakatlık geçirdi. Birçok oyuncumuza teklif var, Nicolo da bunlardan biri. Kulüp için uygunlar şartlar varsa, kulüp değerlendirir. Ben işime odaklandım. Gideceklerden çok, sahada mücadele eden oyuncularımla en iyisini yakalamaya uğraşıyoruz. Transferle değil, hazır olmayan oyunculara kafamızı yoruyoruz.

"Oynayabilecek durumda"

Lucas Torreira'nın son durumuna ilişkin Okan Buruk, şunları söyledi:

Lucas Torreira antrenmanlara devam ediyor. Oynayabilecek durumda. Çok uzun bir sezonumuz var, hiçbir oyuncumuzu erken sahaya sürüp ona zarar verecek biri değilim.

"Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi"

Takımın sezon hedefleri üzerine konuşan deneyimli teknik adam şu değerlendirmeyi yaptı: