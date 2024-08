DHA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçtan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ BİR DURUM"

Yarın Young Boys karşısında maçın başlangıcından sonuna kadar kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"ÖNEMLİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Golcü oyuncular Icardi ve Batshuayi ile daha önce çift santrfor oynadıklarını aktaran Buruk, şu şekilde konuştu:

"TAKIMIMIZIN OYUNU BELLİ"

Çok önemli oyunculara sahip olduklarının altını çizen Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

"OYUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN ÖDÜN VERMEDİK"

Geçen sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları maçlarda oyun üstünlüğünden ödün vermediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

"BİZİM HUZUR İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer döneminde takımların içinde dalgalanmaların olabileceğini aktaran Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

Gitti, geldi, gidecek, gelecek bir sürü dalgalanma olur. Bizim yaşamadığımız, bizim hissetmediğimiz ve takım içerisindeki çok fazla görmediğimiz şeylerin, yani yüzde 80’inin, yüzde 90’ının uydurma olarak ortaya çıkarıldığı ve bunun üzerinden Galatasaray takımının, Galatasaray camiasının her zaman karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Yani bu bilinçle veya bilinçsiz bilmiyorum. Ama bizim ihtiyacımız burada rahat bırakılmak. Biz sonuçta Galatasaray takımı hocası, kadrosu, yöneticisi başkanı camia olarak sonuçta bir malzemeyiz. Her zaman yanlış anlaşılmasın. Bu işi gerçekten çok iyi yapan insanlar da var. Kendi fikirlerini farklı şekilde söyleyen insanlar da var. Ben hepsine saygı duyuyorum. Eleştiriye çok saygı duyuyorum. Yani eleştiri her türlü olacak. Nasıl şampiyon olduğumuzda bizi övüyorsanız, nasıl bizi gündeme taşıyorsanız, her yerde bizden bahsediyorsanız. Eleştirinin de bu işin içerisinde olduğunu kabul etmek gerekiyor. Eleştiri yapacağız. Çünkü yani hatalar yapıyoruz. Çok fazla uydurma haber de düşüyor. Herkes bir yerlerden bir şeyler yapabiliyor. Bazen sizin içinizden bazen rakipleriniz yapılabiliyor. Buraya girdikten sonra oyuncularımla birlikte çok çalıştığımız, çok inandığımız, çok mücadele ettiğimiz bir gerçek. Bu takım oyuncular, teknik heyet, her gün antrenman yapıyor. Her gün emek veriyor yani bu kolay bir şey değil. Şampiyon oluyorsunuz. Kaan gibi milli takıma giden oyuncular 15 gün izin yapıp tekrar sezona başlıyor. Biz bir aylık bir sürenin ardından tekrar aynı yarışın içerisine başlıyoruz. Yani o yaşadığımız şampiyonluğun keyfini bile süremeden tekrar bir yarışın içerisine giriyorsunuz. Burada zaman zaman adaptasyonda sorunlar olabilir. Takımın tekrar geldikten sonra aynı ritmi yakalamasında sorun olabilir. Yani sezon başında bunlar olabilir ama herkesin bilmesi gereken Galatasaray takımı çok iyi çalışıyor. Çok iyi hazırlanıyor. Kulübünün formasını, camiasını her şeyi çok seviyor. Bu ülkeyi seviyoruz ve bu ülke için de yarın Şampiyonlar Ligi'ne girmek için mücadele edeceğiz. Sadece biraz rahat bırakılmak istiyoruz. Biraz daha bizim huzur içerisinde çalışmaya ihtiyacımız var. Bu ülkede bunun olması zor biliyorum. Belki yarınki Norveçli hakeme sormak lazım. Orada şartlar nasıl? Ama sonuçta Türkiye'deyiz. Her şeyi en yüksekte yaşıyoruz. Başarıyı da çok fazla abartıyoruz. Başarısızlığı da abartıyoruz. O yüzden isteğimiz tabii ki özellikle yarın stada gittiğimizde maç başladığında taraftarımızla birlikte yalnız kalacağız. Biz sahada oynayacağız. Onlar tribünde destekleyecek.