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Şampiyonlar Ligi



Onu hiç böyle görmediniz! Fernando Muslera'nın rakibine tekme attığı anlar

Onu hiç böyle görmediniz! Fernando Muslera'nın rakibine tekme attığı anlar Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Young Boys'a 1-0 yenilerek veda etti. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan gergin anlarda kaleci Fernando Muslera, rakip futbolcuya tekme attığı için kırmızı kartla oyun dışı kaldı. O anlar tüm futbolseverleri şaşırttı...