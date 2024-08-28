Onu hiç böyle görmediniz! Fernando Muslera'nın rakibine tekme attığı anlar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk etti.
İlk maçta alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından İstanbul'da galibiyet arayan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 yenik ayrılarak Devler Ligi'ne veda etti.
Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan gerginlik ise maça damgasını vurdu.
MUSLERA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Mücadelenin 87. dakikasında Young Boys, Virginius'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, Galatasaray'da büyük bir hayal kırıklığı yaratırken kaleci Fernando Muslera, golün ardından rakip oyuncuya yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.
Muslera'nın bu hareketi, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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