Paris Saint-Germain'in tarihi gecesi!

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşılaştı.

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp bu maça kadar resmi maçlarda birbirlerine rakip olmamıştı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi.

Inter'i 5-0 yenen PSG, şampiyonluğa ulaştı.

RUMEN HAKEM TARİHE GEÇTİ

Maçın Rumen hakemi Istvan Kovacs, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali yöneten ilk hakem oldu.

FİNALDE EN FARKLI GALİBİYET REKORU

PSG, organizasyon finalinde en farklı galibiyet rekorunu da kırdı.

Finalde en farklı galibiyetler şöyle:

2025: Paris-Inter: 5-0

1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3

1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0

1989: Milan-Steaua Bükreş. 4-0

1994: Milan-Barcelona: 4-0

PSG, KUPAYI İLK KEZ KAZANDI

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 24 farklı ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

PSG, finalden zaferle ayrılarak kupayı kazanan 24. ekip olarak tarihe geçti. PSG, kupayı ilk kez kazandı.

İspanya temsilcisi Real Madrid, 15 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım unvanını elinde tutuyor.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada, İngilizler ise 15 kez zafere uzandı.

Kupayı Real Madrid 15, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, PSG, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.