Pep Guardiola: Daha önce de denemiştik ama bugün başardık Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında daha önce oynadıklarını kupayı kazanamadıklarını bugün ise bunu başardıklarını söyledi.

İHA

İngiliz ekibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği İtalyan takımı Inter’i 1-0’lık skorla mağlup ederek, kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Müsabakanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Geçmişe baktığınızda denedik olmadı ama bugün başardık"

İspanyol teknik direktör, geçmişte oynadıkları finali kazanamadıklarını bugün ise başaran tarafın kendileri olduğunu ifadeederek şöyle dedi:

“Tabii ki bu acıyı tahmin edebilecek sözler yok. Ancak şunu söyleyebiliriz ki kendileri Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı oldular. Sportif direktörüme ve CEO'ma teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsanız ertesi gün kovulursunuz. Ancak bizim projemiz işe yaradı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çok iyi bir takım olmanız gerekiyor. Geçmişe baktığınızda denedik olmadı ama bugün başardık"

"Inter, son anlarda çok baskı gösterdi"

Mücadelenin son anlarında Inter’in baskı kurduğunu söyleyen Guardiola şunları söyledi:

"Şu an hiçbir şey bitmedi. Yarın devam ediyor. Daha önce Barcelona'da yaşadığım bir duyguydu. Bunu sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor. İlk yarıda kendimizi bulmaya çalıştık. Rodri çok emek sarf etti. Rodri'nin o pozisyonu değerlendirmesi çok önemliydi. Son dakikalarda inanılmaz baskı gösterdiler. Ederson gibi kaleciye sahip olmak büyük şans, iyi kurtarışlar yaptı"

"Ferguson ile eşitlenmiş olmak harika”

Şu anda gelecek sezonu düşünmediklerini ve kazandıkları kupaları kutlamaları gerektiğine değinen tecrübeli teknik adam, "Önümüzdeki sezonu planlamamız için önümüzde zamanımız var. Şu an kutlama zamanı. Pazartesi günü 3 kupayla birlikte hocayı da (Alex Ferguson) otobüse koyabilirsiniz. Alex ile aynı konumdayız. Bu konuda onunla eşitlenmiş olmak harika bir duygu" ifadelerine yer verdi.

"Başkanımız kulübü aldıktan sonra çok şey değişti"

Inter'e karşı hücum etmenin zor olduğunu söyleyen Guardiola şu ifadeler kullandı:

"Çok ilginç bir durum. Barcelona'da da yaşadığım bir üçleme oldu. Inter'e karşı hücum oyunu oynamak oldukça zordu. Belki önümüzdeki sezon bunu iyileştirebiliriz. Hem oyuncularımı hem de Inter'i tebrik etmek istiyorum. Başkanımızın kulübü almasından sonra her şey çok değişti. Onsuz bu mümkün olamazdı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ya da inandığımız şeyin peşinden gitmek, sürekli arkamızda olması, desteklemesi... Kendisine bu fırsatları bize sunduğu için teşekkür etmeliyim. Geçmişte maç kaybettiğimizde kendimizi kaybeden olarak nitelendirirdik. City bu yıl kazanmalıydı, çünkü bunu hak ettik"

"Ederson’un bir hatası pahalıya mal olabilirdi"

Mücadelenin ikinci yarısında kalecileri Ederson'un büyük bir hata yaptığını ve bu hatanın kendilerine pahalıya mal olabileceğini ifade eden Guardiola, "Premier Lig'de olduğunuza United'a karşı bir final oynadığınızda bunun dışında çok fazla oyun gördük. Biraz daha dinlenerek ya da çok fazla hareket ederek maç oynuyorsunuz. Son dakikayı düşünün. Ederson'un bir hatası oldu. O hata bize büyük şeylere mal olabilirdi. Bunun kaygısını yaşadık. Maçı böyle bitirmek için uğraştık” diyerek açıklamasını noktaladı.