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Real Madrid, Inter'i son dakikada devirdi
Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Inter'i 1-0 yendi.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 09:16
- Güncelleme : 16.09.2021 - 10:37
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta dev maça sahne oldu. Inter ve Real Madrid, Giuseppe Meazza'da kozlarını paylaştı.
Dev maçın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.
GOL 89’DA GELDİ
Maçın normal süresinin bitmesine 1 dakika kala konuk takım, Rodrygo ile sessizliği bozdu. Brezilyalı oyuncu, Eduardo Camavinga'nın pasını kontrol ettikten sonra rakibini çalımla geçti ve topu ağlara gönderdi.
Grubun diğer maçında Sheriff, sahasında Shakhtar'ı 2-0 yendi.