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    Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 3 attı

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 3 attı

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-1 yenerek rövanş için avantaj elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 23:58
    • Güncelleme : 07.04.2021 - 00:21
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    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları başladı.

    İspanya devi Real Madrid, İngiliz ekibi Liverpool'u sahasında ağırladı.

    REAL MADRİD RÖVANŞA AVANTAJLI GİDİYOR

    Real Madrid karşılaşmayı 3-1 kazanırken, ev sahibi ekibin golleri 27' ve 65'te Vinicius Junior ile 36'da Marco Asensio'dan geldi.

    Liverpool'un tek golünü ise 51'de Muhammed Salah kaydetti.

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    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde Liverpool a 3 attı #2

    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde Liverpool a 3 attı #3

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    Real Madrid Şampiyonlar Ligi nde Liverpool a 3 attı #5

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