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Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 3 attı
Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-1 yenerek rövanş için avantaj elde etti.
- Haber Merkezi
- 06.04.2021 - 23:58
- Güncelleme : 07.04.2021 - 00:21
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları başladı.
İspanya devi Real Madrid, İngiliz ekibi Liverpool'u sahasında ağırladı.
REAL MADRİD RÖVANŞA AVANTAJLI GİDİYOR
Real Madrid karşılaşmayı 3-1 kazanırken, ev sahibi ekibin golleri 27' ve 65'te Vinicius Junior ile 36'da Marco Asensio'dan geldi.
Liverpool'un tek golünü ise 51'de Muhammed Salah kaydetti.