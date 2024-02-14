Real Madrid ve Manchester City rövanş öncesi avantajı kaptı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid konuk olduğu Leipzig'i 1-0, Manchester City ise deplasmanda Kopenhag'ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı ele geçirdi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu iki maçla başladı.

Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olan Real Madrid, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

İspanyol devine galibiyeti getiren golü 48. dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Arda Güler forma giymedi

2. dakikada Benjamin Sesko ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Leipzig, ev sahibi olmanın avantajıyla Real Madrid kalesini birçok kez yoklasa da kaleci Andriy Lunin, kalesine gelen 9 isabetli şutun hepsini savuşturmayı başararak rakibe gol şansı tanımadı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Manchester City, 3 golle kazandı

Günün diğer maçında ise deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşan Manchester City ise rakibini 3-1 mağlup etti.

Mücadelede 10. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçen İngiltere temsilcisi 34. dakikada Magnus Mattsson'ın golüne engel olamadı.

45+1. dakikada Bernardo Silva ve 90+2. dakikada Phil Foden ile ağları sarsan Manchester City, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Her iki eşleşmenin rövanş maçları 6 Mart Çarşamba akşamı oynanacak.