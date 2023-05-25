Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'a 75 milyon euro kazandıracak 10 Haziran'da Manchester City ve Inter, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 3 günlük süreçte kente 75 milyon euro civarında bir para gelmesi bekleniyor.

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının Türkiye'ye ekonomik açıdan katkısı hesaplandı.

Daha önce oynanan final maçlarında kartlar üzerinden yapılan harcamaların verileri analiz edilerek yapılan çalışmaya göre, Şampiyonlar Ligi finali, ev sahipliği yapan kente 3 günde yaklaşık 75 milyon euro getiriyor.

Türk taraftarlar ise derbi günlerinde takımlarının mağazalarından normal zamanlara göre yaklaşık 3.5 kat daha fazla alışveriş yapıyorlar.

Uzmanı anlattı

Etkinlikte konuşan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal şöyle konuştu:

"Ülkemizde bu finali ağırlamaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Şehrimize bunun çok güzel etkileri oluyor. Bu vesileyle çok ciddi bir turist akışının ülkemizde olmasını bekliyoruz. Bizim hesabımıza göre yaklaşık 60 bin turistin İstanbul'u ziyaret etmesini bekliyoruz. Bunun da 75 milyon euroluk gelir sağlamasını bekliyoruz. Bizim hesaplarımıza göre daha önceki finallerde, Paris ve Kiev’de finalin olduğu hafta harcamalar, bir hafta öncekisine göre yüzde 50 artmış. Dolayısıyla İstanbul'da da benzer bir şey olmasını bekliyoruz."

En çok harcama giyim sektöründe bekleniyor

Finalin oynandığı hafta sonunda ev sahibi şehirde sporla ilgili sektörlerdeki (spor malzemeleri mağazaları vb.) harcamalarda önemli artışlar gözlemlenirken, konaklama ve yeme-içme harcamaları da bu noktada öne çıkıyor. Konaklama, restoranlar ve hava ulaşımı oransal olarak en çok harcama artışı görülmesi beklenen kalemlerken, turistlerin İstanbul’daki harcama davranışları ve önceki finallerde görülen sektörel artışlar incelendiğinde ise en çok harcama artışının konaklama, giyim ve restoranlarda görülmesi bekleniyor.

Türk futbol ekonomisi 3.5 milyar seviyesine ulaştı

Türk toplumunun yüzde 40’lık kesimi için futbol, sporda en önemli ilgi alanı olarak öne çıkıyor. Her 3 gençten biri kendini fanatik olarak tanımlıyor.

Pandemi sonrası futbol ekonomisi 2021’den 2022’ye yüzde 66 büyüyerek 3,5 milyar seviyesine ulaşmış olup, bu meblağın yüzde 41’lik kısmı, yani neredeyse yarısı, sponsorluk ve isim hakkı gelirlerinden elde ediliyor.