Şampiyonlar Ligi'nde 1,6 milyar euroluk final İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek Manchester City ile Inter kadrolarıyla dikkatleri çekiyor. İngiltere temsilcisi Manchester City 1,05 milyar euro, İtalya ekibi Inter ise 534,45 milyon euro piyasa değeriyle öne çıkıyor

AA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu finalinde karşılaşacak Manchester City ile Inter'in kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri, 1 milyar 584 milyon euroyu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin tahmini kadro piyasa değeri 1,05 milyar euro ediyor.

İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi kotası alan Inter ise 534,45 milyon euro ile daha mütevazı bir kadro değerine sahip.

En değerli oyuncu Haaland

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 52 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Norveçli santrfor Erling Haaland, Manchester City'nin en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor.

Geçen sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon bonservis bedeli karşılığında City'ye transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 170 milyon euroyla bir sezon içinde değerini yaklaşık 3 kat artırdı.

Takımın öne çıkan diğer değerli oyuncuları arasında, 110 milyon euro ile İngiliz kanat Phil Foden, 80'er milyon euro ile orta saha oyuncuları Belçikalı Kevin De Bruyne, Portekizli Bernardo Silva ve İspanyol Rodri, 75 milyon euroyla Portekizli savunmacı Ruben Dias, 70 milyon euroyla İngiliz kanat Jack Grealish yer alıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli santrfor Julian Alvarez'in 50, Brezilyalı kaleci Ederson'un 45, stoper Nathan Ake ile ön libero Kalvin Phillips'in 35'er milyon euroluk tahmini piyasa değeri bulunuyor.

Inter'in en pahalı oyuncusu Lautaro Martinez

Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu konumunda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez yer alıyor. Arjantinli santrforun tahmini bonservis bedeli olarak 80 milyon euro değer biçiliyor.

İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Barella 70, Slovak stoper Milan Skriniar 60, İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni 55, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku 40 milyon euroyla Inter'in en değerli oyuncuları arasında öne çıkıyor.

Milano ekibinde orta sahanın en önemli isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon euro tahmin piyasa değerine sahip.