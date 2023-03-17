Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekiliyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninde, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final, yarı final ve final etaplarındaki eşleşmeleri duyurulacak. Kura çekimini TSİ 14:00'te başladı.

Kura çekiminde 8 takım birbiriyle eşleştirilerek çeyrek final turu düzenlenecek, ardından ortaya çıkacak 4 maçın galipleri de birbirleriyle eşleştirilerek İstanbul finaline gidecek yol belli olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada çeyrek final mücadelelerinde ilk maçların 11-12 Nisan, rövanşların ise 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.

Yarı final ilk maçlarının 9-10 Mayıs ve rövanşların ise 16-17 Nisan'da oynanacağı ilan edilirken İstanbul'daki finalin tarihi ise 10 Haziran olarak belirlendi.

İşte kuraya girecek olan 8 takım şu şekilde:

Manchester City, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Munih (Almanya), Benfica (Portekiz), Milan, Napoli, Inter (İtalya).

Çeyrek final eşleşmeleri:

Real Madrid - Chelsea

Inter - Benfica

Manchester City - Bayern Münih

Milan - Napoli

Yarı final eşleşmeleri:

Milan - Napoli / Inter - Benfica

Real Madrid - Chelsea / Manchester City - Bayern Münih