Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesinde turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, bu akşam deplasmanda 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

Borussia Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Real, Bayern'i ağırlayacak

Organizasyonda 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

Yarı finalin ilk ayağında Bayern Münih ile Real Madrid, 2-2 berabere kalmıştı.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.