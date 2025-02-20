Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar: Real Madrid evinde Manchester City'yi rahat geçti

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu 4 maçla tamamlandı.

Manchester City'yi deplasmandaki ilk maçta 3-2 yenen son şampiyon Real Madrid, evindeki rövanşı da 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Real Madrid'de Kylian Mbappe, hat trick yaparak galibiyette başrol oynadı.

PSG FARKLI KAZANDI

Günün bir diğer randevusunda iki Fransa takımı karşı karşıya geldi.

Paris St Germain, ilk müsabakada 3-0 mağlup ettiği Brest'e rövanşta da 7-0 üstünlük kurarak tur atladı.

Devler Ligi'nde oynanan bir müsabakada 7 farklı oyuncusu gol sevinci yaşayan ilk takım PSG oldu.

Sporting Lizbon ile 0-0 berabere kalan Borussia Dortmund ile Juventus'u uzatma devresinde bulduğu golle 3-1 yenen PSV de son 16 turuna yükseldi.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Salih Özcan, karşılaşmada süre almadı.

Juventus'ta maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise 77. dakikada oyuna girdi.

TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Devler Ligi play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris St Germain, Real Madrid ve PSV, adlarını son 16 takım arasına yazdırdı.

Lig etabını ilk 8'de tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, direkt son 16 turuna yükselmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekimi cuma günü gerçekleştirilecek.

GÜNÜN SONUÇLARI

Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz): 0-0 (3-0)

Paris St Germain (Fransa) - Brest (Fransa): 7-0 (10-0)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): 3-1 (6-3)

PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya): 3-1 (4-3)