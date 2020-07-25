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    Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 32 takımın 24'ü belli oldu

    Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 32 takımın 24'ü belli oldu

    UEFA, Devler Ligi'ne katılması kesinleşen takımları duyurdu. Açıklanan 24 takım arasında Türkiye'den Başakşehir de bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 11:02
    • Güncelleme : 25.07.2020 - 11:02
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    Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 32 takımın 24'ü belli oldu

    Final maçının İstanbul'da oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak takımların çoğu netleşti.

    UEFA, tarafından Başakşehirli futbolcuların fotoğrafıyla açıklanan listede 24 takım bulunuyor.

    DİĞERLERİ DAHA SONRA BELLİ OLACAK

    Turnuvaya katılacak 32 takımdan 24'ünün belli olduğunu belirten UEFA, geriye kalan ekiplerin ise bu sezon ağustosta oynanacak Devler Ligi maçlarından sonra netleşeceğini açıkladı.

    İşte katılmayı garantileyen takımlar:

    İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla*
    İngiltere: Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea*
    İtalya: Juventus, Atalanta, İnter, Lazio*
    Almanya: Bayern, Dortmund, RB Leipzig, ﻿Mönchengladbach*
    Fransa: Paris Saint-Germain, Marsilya
    Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskova
    Portekiz: Porto
    Belçika: Club Brugge
    Ukrayna: Shakhtar Donetsk
    Türkiye: Başakşehir

    Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 32 takımın 24'ü belli oldu #1

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