Simone Inzaghi: Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Manchester City’e karşı kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili “Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı. Manchester City bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Biz de iyi oynadık. Kaybetmeyi hak etmedik" dedi.

İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği Inter’i 1-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı kazandı.

Maçın ardından Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Büyük hayal kırıklığı"

İtalyan çalıştırıcı, kaybetmeyi hak etmedikleri bir final olduğunu belirterek, “Başımızı dik tutmamız gerekiyor. Aynı şekilde devam etmeliyiz. Tabii ki pişmanlıklarımız. İstediğimiz bir skor değil ancak Manchester City'i tebrik etmek gerekiyor. Bizim açımızdan büyük hayal kırıklığı. Manchester City bu akşam mükemmel bir maç oynadı. Biz de iyi oynadık. Kaybetmeyi hak etmedik" şeklinde konuştu.

“Bu kupayı Inter taraftarıyla paylaşmak harika olurdu”

Desteklerinden dolayı Inter taraftarına teşekkür eden Simone Inzaghi, "Hepsine teker teker teşekkür etmek isterim. Hepsi harika iş çıkarttı bize güzel anlar yaşattılar buraya gelerek. Bu kupayı Inter taraftarıyla paylaşmak harika olurdu. Ancak bu akşam bunu hak eden takım Manchester City oldu. Ben yine de şunu söylemek isterim ki oyuncularımı kimseye değişmek istemem" diye konuştu.

“Guardiola’yı tebrik etmek istiyorum”

Simone Inzaghi, yaşadıkları hayal kırıklığının gelişmelerine etki ettiğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: