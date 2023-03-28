Steven Gerrard ve Cafu İstanbul'da buluştu 2005 Şampiyonlar Ligi finalinin iki önemli figürü olan Steven Gerrard ve Cafu yeniden İstanbul'da buluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçen İstanbul'un ev sahipliğinde yapılan ve Liverpool'un Milan'ı muhteşem bir geri dönüşle mağlup ederek kupaya uzandığı maçın iki tarafı yeniden bir araya geldi.

Eski günleri andılar

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahibi olan İstanbul'da Milan'ın eski kaptanı Cafu ile Liverpool'un eski kaptanı Steven Gerrard bir reklam filmi için yeniden buluştu. İki isim bir araya ve eski günleri andı.

İstanbul, 2. kez ev sahibi olacak

2022-2023 sezonunun Şampiyonlar Ligi finali 2. kez İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak. Dev final, 10 Haziran 2023 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Daha önce 2005'teki finalde Milan 3-0 öne geçmiş, Liverpool ise geriden gelip önce 3-3 beraberliği yakalamış ve ardından kupayı kaldırmıştı.