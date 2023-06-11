TFF'den İlkay Gündoğan paylaşımı Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan tebrik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Pep Guardiola yönetimindeki İngiliz ekibi Manchester City ile Siomene Inzaghi'nin öğrencileri İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği dev mücadelede kazanan Rodri'nin 68. dakikada attığı golle 1-0'lık skorla Manchester City oldu. Bu sonuçla İngilizler ilk kez Devler Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Bu sonuçla Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.

"Gurur duyuyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu da İlkay Gündoğan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

TFF, yaptığı paylaşımda "UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı takım kaptanı olarak kaldıran ilk Türk! Gurur duyuyoruz…" ifadelerini kullanarak İlkay Gündoğan ve Manchester City'yi etiketledi.